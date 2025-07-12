Охранник магазина скончался от ножевых ранений после драки с покупателем на Парнасе

Охранник магазина «Перекресток» на улице Меркурьева, 6, скончался от полученных ножевых ранений после конфликта с 27-летним покупателем, сообщает городское управление СК РФ. Уроженца Дагестана после инцидента отвезли в Елизаветинскую больницу, врачи боролись за его жизнь несколько часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нож, изъятый у фигуранта дела об убийстве охранника в магазине «Перекресток» на Парнасе

Фото: Пресс-служба городского управления СК РФ Нож, изъятый у фигуранта дела об убийстве охранника в магазине «Перекресток» на Парнасе

Фото: Пресс-служба городского управления СК РФ

Конфликт между 29-летним охранником супермаркета и молодым человеком случился из-за внешнего вида последнего. На записях с камер видеонаблюдения видно, что в ходе спора охранник бросил в лицо покупателю стеклянную вазу, после чего набросился с кулаками. Молодой человек достал нож и пырнул оппонента в живот, после чего полоснул напарника потерпевшего по руке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инцидент случился на Парнасе 11 июля около трех часов дня. Полиция немедленно задержала злоумышленника. Сейчас нападавший находится под стражей, возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство).

Андрей Маркелов