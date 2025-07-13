Продажи тихих вин в России упали на 12%

В первом полугодии 2025 года российский рынок вина переживал спад. Продажи тихих вин снизились на 12% г/г, до 29,7 млн декалитров (дал), игристых – на 5% г/г, до 10 млн дал. Об этом свидетельствуют данные участников рынка, полученные «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Главную причину снижения продаж исполнительный директор Fort Александр Липилин видит в резком росте цен. Он пояснил, что за последние два года пошлины повышались дважды, два раза повышался и акциз.

С августа 2024 года действует пошлина на импорт из «недружественных» стран в 25% (минимум $2 за литр), против прежних 20%. Это привело к росту цен на импорт с начала 2025 года примерно на 40%. Акциз на тихие вина вырос с 34 руб. до 108 руб. за литр в 2024-м и до 112 руб. в 2025-м. На игристые — с 45 руб. до 141 руб. и 147 руб. соответственно.

Рынок вина в России еще относительно молод и находится на этапе активной переориентации с импорта на российскую продукцию, отметил энолог-шампанист Olymp Winery и «Усадьба Белогорье» Илья Волошин. По его словам, это приводит к тому, что на полках быстро сменяются торговые марки, и это тоже сдерживает спрос. Однако господин Волошин считает спад временным явлением и прогнозирует восстановление спроса уже в 2026 году.

По данным ФТС, импорт вина в России за первый квартал 2025 года сократился на 51% г/г. Спад продаж неравномерен: резкое падение — у вин из ЕС, рост — у продукции из ЮАР и Латинской Америки (пошлина для «дружественных» стран осталась на уровне 12,5%). Относительно стабилен спрос на вина Грузии, добавляет господин Липилин.

Подробности читайте в материале «Ъ» «Игристое выдыхается».