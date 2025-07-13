Прокуратура Москвы изъяла незаконно использованных для фотосессий львов

В Москве изъяли льва и детеныша льва, которых незаконно использовали для коммерческих фотосессий. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку совместно со специалистами Росприроднадзора. Выяснилось, что владельцы хищников перевозили их по разным регионам России и использовали как «реквизит» для фотосессий без необходимых документов и лицензий.

В столице фотосессия со львами была организована в частном жилом доме. Требования безопасности участников мероприятий там были нарушены. Владельцы также не обеспечивали условия содержания диких животных. Информация о незаконном использовании животных была выявлена при мониторинге интернета.

В отношении организаторов возбуждено административное дело за нарушение условий содержания животных, охраняемых международной Конвенцией СИТЕС. Изъятых льва и львенка передали в Московский зоопарк, где за ними будут ухаживать.