Конкурентная стратегия

13 июля в Севастополе завершилось выдвижение кандидатов в губернаторы. Город-герой стал 16-м субъектом РФ, где определились все выдвиженцы на этот пост, но фактически выдвижение завершено во всех 20 субъектах, где осенью пройдут прямые выборы глав. Наибольший уровень конкуренции зафиксирован на Камчатке (13 кандидатов) и в Республике Коми (12), а наименьший — в Татарстане, Краснодарском крае, Брянской и Курской областях (по 4). Впрочем, в бюллетень в итоге попадут далеко не все: например, в Коми избирком 13 июля отказал в регистрации сразу троим выдвиженцам, в том числе от КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У камчатского губернатора Владимира Солодова оказалось рекордное пока число конкурентов, но до выборов дотянут не все

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ У камчатского губернатора Владимира Солодова оказалось рекордное пока число конкурентов, но до выборов дотянут не все

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Севастополе на пост губернатора претендуют пять человек: действующий глава города Михаил Развожаев («Единая Россия», ЕР), лидер местных либерал-демократов Илья Журавлев, 70-летний экс-капитан дальнего плавания Геннадий Кушнир (КПРФ), общественник Сергей Круглов («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) и гендиректор бухгалтерской компании Ирина Салина («Новые люди»). Все они уже подали документы на регистрацию, решение об их судьбе избирком примет до 23 июля.

В четырех регионах список кандидатов формально не закрыт: в Архангельской области их выдвижение завершится 15 июля, в Чувашии и Свердловской области — 25 июля, а в Ростовской области — 1 августа.

Однако общий уровень конкуренции уже понятен (см. график). Так, наибольшее число кандидатов выдвинулось на Камчатке (13), в Коми (12) и Пермском крае (11). Но прошлогодний рекорд по этому показателю наверняка останется непобитым: в 2024 году об участии в выборах губернатора Санкт-Петербурга объявили сразу 22 человека.

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В самых конкурентных регионах против действующих губернаторов, баллотирующихся от ЕР, КПРФ и ЛДПР выставили депутатов региональных парламентов и Госдумы. Известный кандидат мог быть на Камчатке и у СРЗП, но 20 июля эсеры отозвали кандидатуру телеведущей Александры Новиковой, которую выдвинули тремя днями ранее. Журналистку, получившую особую известность после того, как она в ходе выпуска новостей рассмеялась над размерами социальных выплат, в крае уже успели назвать «кандидатом против всех». Но руководители партии объяснили ей, что снятие с выборов — это «единственный способ уберечь ее от крупных неприятностей», написала госпожа Новикова в своем Telegram-канале. Кстати, Камчатка установила рекорд этого года по числу самовыдвиженцев — их там восемь человек.

Ленинградская область отметилась самым большим числом выдвиженцев от непарламентских партий (пять человек). Среди них, в частности, представители «Зеленых» и недавно ликвидированной Верховным судом «Гражданской инициативы», а также лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, который в 2024 году претендовал на кресло губернатора Санкт-Петербурга, а в 2023 и 2022 годах — на пост глав Алтайского края и Тамбовской области. В Еврейской автономной области (ЕАО) выдвинулись представители тех же «Зеленых», а также Партии пенсионеров, «Коммунистов России» и «Родины». А Новгородская область оказалась единственным регионом, где своего кандидата в губернаторы выдвинула партия «Яблоко»: это ветеран вооруженных сил Виктор Шалякин.

В Свердловской области состав кандидатов примечателен не столько количеством (шесть человек), сколько качеством. Против врио губернатора Дениса Паслера (ЕР) КПРФ выдвинула вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (второе место на губернаторских выборах 2022 года с 12,9% голосов), а СРЗП — депутата Госдумы Андрея Кузнецова (третье место с 9,15% в 2022-м). Статусный кандидат поначалу был и у ЛДПР, но депутат Госдумы Станислав Наумов спустя неделю «проанализировал ситуацию с прохождением муниципального фильтра» и снял свою кандидатуру. Вместо него партийцы 13 июля отправили на выборы лидера своей фракции в заксобрании Александра Каптюга.

В остальных регионах, где в сентябре пройдут прямые выборы глав субъектов, заявлено от четырех до шести кандидатов.

Чаще всего их набор выглядит так: четыре выдвиженца от парламентских партий и один-два — от непарламентской. Но есть и нестандартные конфигурации. В Чувашии, например, ЕР, КПРФ и СРЗП поддержали действующего главу, самовыдвиженца Олега Николаева, а в Севастополе и Тамбовской области, как и в Курской области и Краснодарском крае, посоревнуются между собой исключительно кандидаты от думских партий.

Средний конкурс по всем 20 выборным регионам составил 6,6 кандидата на место. Однако на втором этапе кампании уровень конкуренции неизбежно упадет. Например, избирком Коми 13 июля отказал в регистрации сразу трем партийным выдвиженцам. Наряду с кандидатами от непарламентских «Родины» и Российской партии свободы и справедливости муниципальный фильтр не смог пройти и депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов. По сообщению комиссии, лидер местных коммунистов представил в избирком 173 подписи муниципалов в свою поддержку (при необходимом минимуме в 169 автографов), но восемь из них не были приняты из-за «задвоения», так как ранее те же депутаты подписались за других выдвиженцев.

Божена Иванова; Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский; Дарья Шучалина, Сыктывкар; корсеть “Ъ”