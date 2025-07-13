Ракета SpaceX вывела на орбиту израильский спутник

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту израильский спутник связи Dror-1.

Фото: John Raoux / AP

Ракета со спутником стартовала с базы Космических сил США во Флориде в 1:04 по местному времени (8:04 мск), сообщила SpaceX в соцсети X. Ракета Falcon 9 совершила 13-й полет и успешно приземлилась на специальную морскую платформу в Атлантическом океане.

Спутник Dror-1 создали в Израиле по заказу правительства страны. Его стоимость оценивается в $200 млн, планируемый срок службы — 15 лет.