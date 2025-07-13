Трамвай переехал насмерть мужчину, сидевшего на рельсах на Петергофском шоссе

Полиция проводит поверку по факту смертельного наезда трамвая на человека. Трагический инцидент произошел около 00:45 12 июля у дома 11/21 по Петергофскому шоссе, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Было установлено, что 48-летняя женщина, управляя трамваем, совершила наезд на 53-летнего мужчину, который сидел на рельсах.

В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался на месте. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о похожем случае минувшим вечером, когда возле ж/д станции «Броневая» электричка насмерть сбила сидевшего на рельсах неизвестного мужчину 30-40 лет, личность которого сейчас устанавливается.

Андрей Цедрик