Неизвестный мужчина погиб на железнодорожных путях возле станции «Броневая»

Следователи устанавливают подробности происшествия со смертельным исходом с железнодорожным транспортом в Петербурге. Трагический инцидент произошел в районе ж/д станции «Броневая» вечером в субботу, 12 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным телеканала 78, неизвестный мужчина сидел на рельсах перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не удалось. Потерпевший скончался на месте. Его личность в настоящий момент устанавливается, на вид погибшему 30-40 лет, уточнили в СК на транспорте.

В связи с произошедшим, движение поездов на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги более часа было затруднено и восстановлено лишь после 23:00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезд насмерть сбил петербуржца на железнодорожной станции Пупышево в Волховском районе Ленинградской области.

Андрей Цедрик