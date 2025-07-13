В Самарской области более 600 жителей муниципалитетов остаются без воды

В пяти муниципалитетах Самарской области до сих пор не восстановлено водоснабжение, отключенное из-за аварии на водоводе. Об этом сообщает региональное минЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о поселках Карагай, Кочатковский, Новая Вязовка, Софинский и Бутковский сельского поселения Ленинский в Красноармейском районе. На их территории проживают 658 человек. Вода в поселки доставляется на трех бойлерах.

Авария на водоводе в Красноармейском районе произошла на этой неделе. Несколько дней ее пытаются устранить специалисты МУП «Водоснабжение».

По словам чиновников, водоснабжение восстановлено в поселках Ленинский и Любицкий. В последние годы водовод неоднократно ремонтировали, но это не исправило ситуацию. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Георгий Портнов