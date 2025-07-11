Начата проверка из-за отсутствия воды в муниципалитетах Самарской области

Прокуратура расследует ситуацию с отключением воды на территории Красноармейского района Самарской области. Начата проверка. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В результате коммунальной аварии на трубопроводе в домах жителей поселков Бутковский, Софинский, Кочетковский, Новая Вязовка и Любицкий отсутствует холодное водоснабжение. До настоящего времени подача воды не восстановлена, при этом организован подвоз питьевой воды для граждан»,— говорится в сообщении.

В настоящее время ООО «СамРЭК-Эксплуатация» пытается организовать подачу воды по резервной схеме. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Прокуратура вмешалась в ситуацию после того, как она получила огласку в медиа-пространстве. Жители района пожаловались на полное отсутствие воды в поселках Новая Вязовка, Кочетковский, Софинский, Карагай, Ленинский и Бутковский и бессилие чиновников в решении вопроса. С 2023 года местный водопровод неоднократно чинили, но он регулярно выходил из строя.

Георгий Портнов