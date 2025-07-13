Годовщина раздора

В боснийской Сребренице отметили 30-ю годовщину самого жестокого преступления в послевоенной Европе — массового убийства более 8 тыс. мусульман армией сербов в июле 1995 года, которое Международный суд в Гааге квалифицировал как геноцид. Однако призванное стать важным этапом на пути к примирению народов Боснии и всех Балкан мероприятие лишь обострило противоречия между ними. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amel Emric / Reuters Фото: Amel Emric / Reuters

Траурные мероприятия прошли в конце минувшей недели в мемориальном центре «Поточары» недалеко от Сребреницы. Там были захоронены останки 7 тыс. опознанных жертв трагедии 30-летней давности, когда во время войны в Боснии армия сербов убила более 8 тыс. мусульман — мужчин и подростков. На церемонии присутствовали несколько тысяч человек, иностранные делегации, а послания направили многие мировые политики.

До сих пор найдены, опознаны и захоронены останки около 7 тыс. жертв, поиски остальных продолжаются.

После того как в 2007 году Международный суд в Гааге квалифицировал совершенное в Сребренице преступление как геноцид, по этой статье различными судами были приговорены к длительным тюремным срокам более 50 человек. Среди них — политический и военный лидеры боснийских сербов Радован Караджич и Ратко Младич, получившие пожизненное заключение.

Многие политики стран ЕС и НАТО в своих посланиях по случаю 30-й годовщины трагедии в Сребренице признали вину в ней и мирового сообщества, не сумевшего предотвратить случившееся: территория, где произошло массовое убийство, находилась под защитой международных миротворцев.

Главной же идеей многих посланий стал призыв к народам Боснии и всех Балкан к примирению, покаянию и следованию европейской перспективе.

Тем не менее призванное стать важным этапом на пути к примирению балканских народов мероприятие вновь обострило противоречия между ними.

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Денис Бечирович, напомнив, что «геноцид в Сребренице стал кульминацией варварской агрессии против международно признанного государства», выдвинул жесткое обвинение в адрес Сербии: «Агрессия против БиГ инициирована из Белграда. Без военной, логистической и финансовой поддержки Белграда было бы невозможно совершение геноцида в Сребренице».

На эти обвинения гневно отреагировало руководство Сербии. «Агрессивная риторика Дениса Бечировича является призывом к возобновлению конфликтов в регионе»,— заявили в сербском МИДе.

Главным же яблоком раздора в регионе вновь стала квалификация массового убийства в Сребренице как геноцида. Сербия и входящая в состав БиГ Республика Сербская такое определение воспринимают в штыки. Там исходят из того, что в Сребренице было совершено военное преступление, но не геноцид, а подобную квалификацию воспринимают как попытку возложить коллективную вину на всех сербов, объявив их «народом, виновным в геноциде».

Президент Сербии Александр Вучич, выразив на минувшей неделе в соцсетях соболезнования семьям жертв «ужасного преступления в Сребренице, которому нет оправдания», а также надежду, что «такое никогда не повторится», обвинил соседей по региону в «политико-информационном нападении» на Сербию.

Такая позиция Белграда остается неизменной все последние годы. В 2015 году, когда отмечалась 20-я годовщина трагедии в Сребренице, Сербия попросила Россию заблокировать в Совбезе ООН подготовленную Великобританией резолюцию по Сребренице, квалифицировавшую массовое убийство там как геноцид, а российское вето расценила как свою большую победу.

На минувшей неделе в Республике Сербской был даже открыт памятник тогдашнему постпреду РФ в ООН Виталию Чуркину с надписью: «Спасибо за русское "нет"».

В Белграде сочли преступлением против Сербии принятую в мае прошлого года Генассамблеей ООН резолюцию о геноциде в Сребренице, хотя она лишь провозглашает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице, требуя «безусловного осуждения любого отрицания этого геноцида», и ни словом не упоминает ни Сербию, ни сербский, ни какой-либо другой народ, ни национальную принадлежность ответственных за преступление в Сребренице.

Позицию Белграда по Сребренице в целом поддерживает и Москва. Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал прошлогоднюю резолюцию Генассамблеи по Сребренице «угрозой миру и стабильности» и предупредил, что ее принятие «открывает ящик Пандоры».

Как бы то ни было, 30-летие трагедии в Сребренице Балканы не примирило.