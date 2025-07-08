Памятник русскому «Нет»

В Республике Сербской, в муниципалитете Восточное Сараево, 8 июля открыт памятник выдающемуся российскому дипломату Виталию Чуркину, который с 2006 по 2017 год был постпредом РФ в ООН, а во время югославских войн 1990-х годов являлся спецпредставителем президента РФ в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Виталию Чуркину в Республике Сербской

Фото: Pierre Crom / Getty Images Памятник Виталию Чуркину в Республике Сербской

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Бюст российского дипломата работы скульптора Айдына Зейналова установлен на том же месте, где после его скоропостижной смерти в 2017 году была установлена мемориальная плита с портретом Виталия Чуркина и надписью: «Спасибо за Русское Нет». На тыльной стороне постамента нового памятника написано на сербском: «Благодарное сербство и народ Республики Сербской». Бюст российскому дипломату установлен по инициативе руководства Республики Сербской, как говорят ее лидеры, в знак «благодарности, что, будучи представителем России в ООН, он наложил вето на британскую резолюцию о Сребренице», обвиняющую сербских военных в убийстве в 1995 году более 8 тыс. мужчин и подростков-мусульман и квалифицирующую это как акт геноцида.

О заслугах Виталия Чуркина в урегулировании в бывшей Югославии на открытии памятника говорили мало, хотя заслуги эти велики.

По негласному распределению ролей с американскими партнерами-посредниками российский спецпредставитель «отвечал» за сербскую сторону — хорватских и боснийских сербов, а также Белград. И именно Виталию Чуркину не раз удавалось убеждать сербов пойти на разумные компромиссы, спасая их от очередных санкций и бомбардировок. В один из таких критических моментов, когда он прибыл в пятницу вечером в Белград на переговоры с лидером Сербии Слободаном Милошевичем, российскому эмиссару сообщили, что «президент вернется в столицу только в понедельник». «Передайте президенту, что его ожидает спецпредставитель президента России»,— невозмутимо ответил Виталий Чуркин. Встреча со Слободаном Милошевичем началась через час и прошла весьма успешно.

Геннадий Сысоев, корреспондент “Ъ” на Балканах