В муниципалитете Самарской области из-за ураганного ветра отключали водоснабжение

Водоснабжение было отключено в поселке городского типа Волжский в Красноярском районе Самарской области в субботу, 12 июля. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение водоснабжения было связано с ураганным ветром, повредившим подстанцию. В ночь с субботы на воскресенье водоснабжение было восстановлено.

Ранее из-за аварии на водопроводе было отключено водоснабжение в шести поселках Красноармейского района. Прокуратура начала проверку.

По данным регионального минЖКХ, к утру 13 июля в указанном районе завершился монтаж временного водовода длиной 480 м, который отвечает за подачу ресурса в поселки Ленинский и Любицкий, где живут 2756 человек.

Георгий Портнов