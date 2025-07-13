В муниципалитете Самарской области из-за ураганного ветра отключали водоснабжение
Водоснабжение было отключено в поселке городского типа Волжский в Красноярском районе Самарской области в субботу, 12 июля. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Отключение водоснабжения было связано с ураганным ветром, повредившим подстанцию. В ночь с субботы на воскресенье водоснабжение было восстановлено.
Ранее из-за аварии на водопроводе было отключено водоснабжение в шести поселках Красноармейского района. Прокуратура начала проверку.
По данным регионального минЖКХ, к утру 13 июля в указанном районе завершился монтаж временного водовода длиной 480 м, который отвечает за подачу ресурса в поселки Ленинский и Любицкий, где живут 2756 человек.