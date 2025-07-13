В Чувашии за неделю объявили 393 госзакупки на 1,5 млрд рублей

В Региональном центре закупок Чувашии за неделю объявили 393 госзакупки на 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы республики по конкурентной политике и тарифам.

Крупнейшей стала закупка на строительство многофункционального центра в Чебоксарах с начальной ценой 403,8 млн руб.

Самой эффективной закупкой недели стал контракт на ремонт тротуаров в Чебоксарах, где экономия составила более 5 млн руб., что на 38% меньше начальной цены. Наиболее конкурентной оказалась закупка автомобилей для Чувашской республиканской противопожарной службы, на которую поступило 11 заявок.

Влас Северин