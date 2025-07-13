На строительство нового МФЦ в Чебоксарах выделили почти 403,8 млн рублей

На строительство многофункционального центра обслуживания населения в Чебоксарах выделили почти 403,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Одноэтажное здание МФЦ планируется построить на земельном участке неподалеку от ЖК «Новый город» и Марпосадского шоссе. Также подрядчику необходимо смонтировать сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и благоустроить территорию. Все работы должны быть завершены не позднее 1 июня 2026 года.

Финансирование проекта будет осуществляться из республиканского бюджета.

Влас Северин