МВД назвало основания для выдачи гражданства осужденному иностранцу

Осужденные иностранцы могут получить российское гражданство, если подпишут контракт с Минобороны об участии в военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

На гражданство России также могут претендовать осужденные граждане Украины, которые проживали или проживают на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и не хотят сохранять украинский паспорт. В иных случаях осужденные иностранцы не имеют права на получение российского паспорта.

В марте «Ъ» писал, что в 2024 году гражданство России получили 209 тыс. иностранцев. За год показатель снизился на 44,8% и стал минимальным за пять лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Паспортная аномалия».