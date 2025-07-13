Благоустройство Покровского парка в КЧР завершат до августа 2025 года
В Черкесске к празднованию 200-летия города, которое состоится в августе 2025 года, завершат благоустройство Покровского парка с установкой детских и спортивных площадок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Алексей Баскаев.
Фото: Telegram-канал главы Черкесска Алексея Баскаева
В зоне отдыха завершено обустройство малой детской площадки на пересечении Ленина и Доватора. Сейчас строители устанавливают большой игровой городок в северной части парка.
В течение месяца в парке появятся санузел, пешеходные дорожки с тротуарной плиткой, заработают фонтаны, запланирована высадка деревьев.