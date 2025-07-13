Футболистам утвердили каникулы

Международная федерация футбола (FIFA) пошла на уступки Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) в давнем споре по поводу условий труда игроков. Она согласилась гарантировать им по крайней мере трехнедельный отпуск в межсезонье, а также как минимум 72-часовой промежуток между соседними матчами. Конфликт между двумя структурами обострила организация в новом, расширенном формате завершившегося в воскресенье, 13 июля, клубного чемпионата мира, который критиковали как раз в связи с растягиванием из-за появления нового формата и так сверхплотного календаря, но который президент FIFA Джанни Инфантино уже приравнял к одному из главных своих достижений по причинам чисто финансового характера: функционер утверждает, что доходы от турнира составили более $2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря тому что доходы от проведения переформатированного клубного чемпионата мира превысили $2 млрд, президент FIFA Джанни Инфантино назвал его «огромным успехом»

Фото: Ira L. Black / FIFA / Getty Images Благодаря тому что доходы от проведения переформатированного клубного чемпионата мира превысили $2 млрд, президент FIFA Джанни Инфантино назвал его «огромным успехом»

Фото: Ira L. Black / FIFA / Getty Images

Перед финалом клубного чемпионата мира, в котором 13 июля поздно вечером по московскому времени встретились на стадионе MetLife в Ист-Рутерфорде ПСЖ и «Челси», Международная федерация футбола объявила о консенсусе, достигнутом по итогам встреч с представителями футбольных профсоюзов. Консенсус заключается в установлении ряда норм, касающихся условий труда игроков.

Основной выглядит гарантия отпуска продолжительностью как минимум 21 день по окончании сезона и по крайней мере 72-часового промежутка между соседними официальными матчами.

Кроме того, FIFA указала, что работодатели должны планировать для футболистов выходной посреди недели и что необходимо уделять повышенное внимание вопросам их дальних перелетов и погодных условий, в которых проходят матчи.

На самом деле речь идет о довольно важном событии. FIFA впервые пошла на уступки в давнем споре с объединяющей футбольные профсоюзы Международной ассоциацией профессиональных футболистов. С середины прошлого десятилетия FIFPro постоянно указывает на увеличивающуюся нагрузку на игроков из-за уплотнения международного календаря. Организация неоднократно, ссылаясь на экспертов, заявляла, что дефицит времени на отдых и восстановление повышает уровень травматизма и снижает продуктивность футболистов. Конфликт достиг апогея в октябре прошлого года, когда FIFPro при поддержке European Leagues — структуры, объединяющей около 30 национальных чемпионатов, включая ведущие, в том числе чемпионаты «большой пятерки» (английский, испанский, итальянский, немецкий и французский),— подала жалобу в Еврокомиссию, в которой потребовала оценить действия FIFA по реформированию календаря.

Истцы утверждали, что «уплотнение» может нарушать некоторые законы Евросоюза — например, как раз из-за того, что футболисты не смогут получить положенный им период для отдыха.

Заявители отмечали, что сверхжесткий календарь угрожает как ментальному, так и физическому здоровью футболистов.

А к обострению конфликта привела в том числе как раз реформа формата клубного чемпионата мира. FIFA трансформировала его из компактного мероприятия для 7 клубов в соревнование-монстра с 32 участниками, похожее по масштабу на мировые первенства для сборных, и перенесла с предновогоднего отрезка на лето. Таким образом, многие ведущие игроки лишились длинного отпуска. Он был доступен для них в нечетные годы, когда нет топ-турниров для сборных.

Нынешние уступки, очевидно, следует рассматривать как ответ на что-то вроде ультиматума, опубликованного в июне FIFPro. Она обнародовала список принципов защиты игроков — по сути, требований к футбольным властям, которые должны соблюдаться на любом уровне, как внутреннем, так и международном, для гарантий охраны здоровья и тонуса футболистов. В общей сложности в перечень вошло 12 пунктов. Наиболее заметные среди них были связаны с межсезоньем.

FIFPro требовала, чтобы каждому футболисту в его рамках был гарантирован четырехнедельный отпуск. Причем его половина должна представлять собой так называемый блэкаут — так профсоюз называет период «без какого-либо контакта с клубом или национальной командой».

За отпуском должен последовать по крайней мере такой же по продолжительности период без участия в официальных матчах — для тренировок и набора формы.

Также FIFPro настаивала на том, чтобы у футболистов был один гарантированный выходной день (без игр и тренировочных занятий) в неделю и чтобы перерыв между встречами составлял минимум два дня. Помимо этого, были пункты об обязательной неделе каникул посреди сезона, тщательном контроле за состоянием игроков, необходимости учитывать при составлении календаря количество перелетов, переездов и даже вероятность джетлага и введении «особых стандартов» для юных (до 18 лет), а возможно, и молодых (до 21 года) спортсменов.

Американский консенсус наверняка снизит напряженность в отношениях между FIFA и футбольными профсоюзами, но проблему со сверхнагрузками игроков, кажется, не решит. Этот тезис, например, легко проверить на свежайшем примере. Если представить, что боровшимся в воскресенье за титул победителя клубного чемпионата мира игрокам ПСЖ и «Челси» и вправду предоставят хотя бы трехнедельные каникулы, у них после отпуска не останется времени на нормальную подготовку к следующему сезону. Все сведется к нескольким дням тренировок, так как чемпионаты Франции и Англии стартуют уже в середине августа. Примерно такая же ситуация для многих сильнейших футболистов сложится и летом 2026 года — уже из-за мирового первенства для сборных, которое США примут совместно с Канадой и Мексикой.

При этом, когда FIFA сообщала о соглашении с профсоюзами, уже было вполне очевидно, что от реформированного клубного чемпионата мира она ни за что не откажется.

Этот турнир, пока он продолжался, подвергался постоянной критике — за то, что измочаливает звезд, которые иногда вынуждены бегать по полю под палящим солнцем при температуре под 40, за колоссальную разницу в уровне между командами, выливающуюся, скажем, в разгром «Баварией» новозеландского «Окленд-Сити» со счетом 10:0, за невысокую по сравнению с состязаниями для сборных посещаемость — меньше 40 тыс. зрителей в среднем на игре. Однако президент FIFA Джанни Инфантино, резюмируя результаты эксперимента, смело назвал его «самым успешным соревнованием для клубов» и «огромным, огромным, огромным успехом».

Аргумент был фактически один-единственный, но, кажется, с точки зрения господина Инфантино, перебивающий все негативные факторы и отзывы.

По словам главы футбольной структуры, поступления, сгенерированные FIFA благодаря проведению первенства, составили «свыше $2 млрд».

Намного меньше, чем доходы структуры от предыдущего чемпионата мира для сборных, который в конце 2022 года принял Катар (тогда они зашкалили за $10 млрд), но это действительно шикарный показатель для мероприятия с пока еще сомнительной репутацией, лишь отчасти подретушированной щедростью придумавшей его организации в отношении тех, кого она вовлекла в довольно жестокий эксперимент. Приблизительно половина от ее доходов — $1 млрд — будет потрачена на призовые клубам, выступавшим в турнире, а лишенным хотя бы скромного летнего отдыха победителям достанется $125 млн.

Алексей Доспехов