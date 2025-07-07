В Удмуртии возбудили дело после гибели 16-летней девушки на деревенском пруду

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) после гибели 16-летней девушки на пруду в деревне Малая Воложикья в Можгинском районе, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Удмуртии Фото: СУ СКР по Удмуртии

По предварительным данным, девушка утонула в пруду вечером 3 июля. Водоем не предназначен для купания и массового отдыха. Тело девушки нашли во время поисков 6 июля без видимых телесных повреждений.

Ранее в Поисково-спасательной службе республики сообщали, что девушка проводила время в компании друзей. «В какой-то момент она осталась одна на берегу, все куда-то разошлись, а когда вернулись, ее уже нигде не было»,— говорилось в сообщении. Поиски несовершеннолетней длились в течение трех дней совместно с полицейскими.

Следователи провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей. Идет расследование обстоятельств происшествия.