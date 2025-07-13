Реванш Большого шлема

Победителем Wimbledon, завершившегося в воскресенье, 13 июля, в Лондоне, впервые стал итальянский теннисист — первая ракетка мира Янник Синнер. Уступив пять недель назад в финале Roland Garros Карлосу Алькарасу, он взял у испанца реванш в четырех партиях. Это четвертый титул 23-летнего Синнера на чемпионатах Большого шлема, но первый — на траве. По итогам турнира он упрочил свое лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионский трофей первому в истории Wimbledon итальянскому чемпиону Яннику Синнеру вручала патронесса турнира принцесса Уэльская Кэтрин

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Чемпионский трофей первому в истории Wimbledon итальянскому чемпиону Яннику Синнеру вручала патронесса турнира принцесса Уэльская Кэтрин

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Диспозиция перед очередным сражением Янника Синнера и Карлоса Алькараса была примерно такой же, как пять недель назад, накануне решающего матча на Roland Garros. Прошлогодний испанский чемпион, который в Лондоне первенствовал два раза подряд, снова шел к финалу заметно дольше своего принципиального оппонента. Суммарный хронометраж шести матчей Алькараса на нынешнем турнире составил 16 часов 31 минуту против 11 часов 45 минут у Синнера. Причем в полуфинале против американца Тейлора Фрица испанцу пришлось явно труднее, чем итальянцу против сербского ветерана Новака Джоковича.

Но имелось минимум еще одно отличие. В команде лидера мирового рейтинга за последний месяц произошло принципиальное изменение. После неожиданного поражения от Александра Бублика на турнире в Галле Синнер уволил итальянского фитнес-тренера Марко Паничи и аргентинского физиотерапевта Улисеса Бадио — элитных специалистов, перешедших к нему осенью прошлого года из штаба Новака Джоковича.

Причины этого решения до сих пор остаются секретом, однако на игру Синнера они по большому счету никак не повлияли. Физически итальянец оказался готов к Wimbledon хорошо.

В матче четвертого круга против болгарина Григора Димитрова он, правда, получил небольшое повреждение правого локтя, едва не стоившее ему места в четвертьфинале (Димитров выиграл две партии, а в третьей при счете 2:2 отказался от продолжения борьбы из-за разрыва грудной мышцы после неудачной подачи). Но в последующих трех матчах качество фирменного темпового тенниса Синнера было высоким. На траве Wimbledon, где раньше ему не удавалось проходить дальше полуфинала, он работал так же стабильно, как на любимом харде.

Что же касается Алькараса, чья команда, к слову, осталась прежней, то на дерзкую игру одаренного испанского мастера, основанную на тактическом разнообразии, техническом совершенстве и высочайшей скорости перемещения по корту, постепенно накладывается отпечаток опыта, который добавляет ей солидности.

По сравнению с прошлым годом, когда Алькарасу в финале противостоял уже угасавший Джокович, испанец не стал хуже. И все же в этот раз он уступил.

Первый сет Синнер начал увереннее. В пятом гейме на своей подаче Алькарас на брейк-пойнте ударом справа послал мяч в аут, и вскоре итальянец повел — 4:2. Однако испанца это не смутило. Сначала он вернул подачу, а в десятом гейме после двойной ошибки Синнера получил сетбол, который реализовал в своем коронном стиле — перекрыв весь корт и выцарапав очко в затяжном розыгрыше.

Сотрудничая с итальянским медиком Риккардо Чеккарелли, который около 30 лет работает с гонщиками «Формулы-1» над концентрацией внимания и другими психологическими нюансами, Синнер уже давно не считается импульсивным теннисистом, который часто теряет контроль над собой. Этот его недостаток остался в молодости. Сейчас характерной чертой итальянца считается сдержанность.

Однако во второй партии он все чаще стал давать волю своим эмоциям, завел себя, и это помогло. В первом же гейме Синнер взял подачу Алькараса, во втором гейме отыграл брейк-пойнт, а в десятом оставил партию за собой. Причем на этот раз розыгрыш на сетболе опять получился очень красивым, но закончился уже в пользу Синнера, выполнившего неберущийся очень косой удар справа.

На старте третьего сета итальянец имел шанс развить свой успех, но Алькарас, уступая на своей подаче 15:40, четко отыгрался. Развязка партии наступила в девятом гейме, когда Синнер снова отменным ударом справа получил брейк-пойнт и в атаке его реализовал. И вот это фиаско уже совершенно точно повлияло на Алькараса.

Уступая сопернику по мелочам, Алькарас постепенно утрачивал контроль над ситуацией. А Синнер, сохраняя высочайший темп, продолжал давить, заставляя испанца чуть чаще, чем обычно, ошибаться при выборе нужных решений.

Неудивительно, что начало четвертой партии сложилось для Алькараса не лучшим образом. Третий гейм на его подаче Синнер завершил двумя неожиданными ударами слева навылет — испанцу с его-то быстрыми ногами оба раза оставалось лишь провожать мяч глазами. Взяв под ноль четвертый гейм, итальянец как бы зафиксировал свое преимущество. В восьмом гейме Алькарас получил последний шанс. На подаче Синнера было 15:40, но он выстоял, хотя все решали миллиметры.

Когда в десятом гейме Синнер повел 40:0 и заработал три матчбола, разумеется, появился повод вспомнить парижский финал. И три матчбола, упущенные итальянцем также в четвертом сете, но в девятом гейме на подаче Алькараса. Но в этот раз до драмы дело не дошло. На втором матчболе Синнер отменно подал со второго мяча и стал первым итальянским обладателем титула чемпиона Wimbledon.

Финалы Wimbledon Женщины. Одиночный разряд. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Аманда Анисимова (США, 13) 6:0, 6:0. Мужчины. Одиночный разряд. Янник Синнер (Италия, 1)—Карлос Алькарас (Испания, 2) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Женщины. Парный разряд. Вероника Кудерметова—Элизе Мертенс (Россия—Бельгия, 8)—Се Сувэй—Елена Остапенко (Тайвань—Латвия, 4) 3:6, 6:2, 6:4.

Хотя этот матч, длившийся 3 часа 4 минуты (то есть почти на два с половиной часа меньше, чем в Париже), завершился с заметным преимуществом Синнера — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, преимущество победителя по количеству активно выигранных очков минимально (40 против 38), а невынужденных ошибок меньше допустил проигравший (36 против 40). Чтобы сокрушить испанца, Синнеру потребовалось непривычно часто выходить к сетке, где он выиграл 30 очков против 17.

Став самым молодым игроком, вышедшим в финалы четырех подряд турниров Большого шлема за всю историю Открытой эры (с 1968 года), 23-летний триумфатор Wimbledon выиграл на мейджорах свой четвертый титул и заметно упрочил лидерство в мировой классификации. Его отрыв от Алькараса достиг 3430 очков. Правда, в рейтинге, учитывающем результаты этого сезона, на 1540 баллов впереди испанец.

Евгений Федяков