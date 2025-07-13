Путин назвал геополитику основой противоречий России и западных стран

Президент Владимир Путин сказал, что геополитика лежит в основе противоречий России и западных стран. По его словам, последние равнодушны к попыткам Москвы донести свою позицию.

«Я и многие, уверен, исходили из того, что были проблемы взаимоотношений между СССР и так называемым Западом, в основе которых лежали идеологические разногласия … СССР не стало, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам России осталось»,— сказал Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (запись опубликована в Telegram).

Как уточнил президент, такое отношение к Москве «было завязано на желании достичь каких-то геополитических преимуществ». Он добавил, что постепенно доносил эту мысль до своих коллег в западных странах, но никаких ответных действий не последовало.

Тогда, пояснил господин Путин, Россия поняла, что с ней не будут считаться, пока та не заявит себя «как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее».