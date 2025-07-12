В Петербурге вводится «оранжевый» уровень опасности из-за жары, ливней и града

На территории Санкт-Петербурга с 16:00 12 июля вводится повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности. До этого времени в городе действовал «желтый» уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

По информации Рocгидрометцeнтрa, со второй половины дня субботы и до 02:00 воскресенья, 13 июля, в Петербурге местами возможны грозы и ливни, град и шквалистое усиление ветра до 24 м/с. Кроме того, с 12:00 до 17:00 в городе фиксируется очень высокая температура воздуха — до плюс 31 градуса.

В воскресенье на период с 13:00 до 21:00 в Петербурге также сохранятся неблагоприятные погодные условия — вновь ожидаются ливни грозы, град и сильный ветер, предупреждают синоптики.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность при грозе и шквалистом ветре. В период высокой солнечной активности не стоит выходить из дома без головного убора, напомнили в МЧС.

О том, как в Петербурге пережили предыдущий шторм и исторический подъем воды в Неве 4 июля — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик