На день ВМФ во Владивостоке пройдет торжественный концерт

В 2025 году в честь дня Военно-морского флота (ВМФ) во Владивостоке традиционно состоятся праздничные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Ансамбля Тихоокеанского флота (ТОФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Праздник «по-прежнему обещает быть ярким, торжественным», заверили в пресс-службе. В программе — возложение венков и концерт с участием творческих коллективов ТОФ. Концерт проведут 27 июля в центре Владивостока с 15:00 до 22:00 по местному времени.

День ВМФ отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Парады военных кораблей в этот день проходят каждый год с 1939-го. Их не проводили только в годы Великой отечественной войны.

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