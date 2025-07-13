Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече в Вонсане обсудили обстановку на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии и двусторонние отношения. Господин Лавров также поблагодарил руководителя КНДР за помощь в освобождении Курской области.

«С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области»,— говорится в сообщении МИД России.

Как указано в публикации, Сергей Лавров и Ким Чен Ын согласились в том, что причиной роста напряженности в Северо-Восточной Азии стало наращивание активности США и их союзников. Россия и Северная Корея «сохраняют общность подходов к урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова», добавило российское внешнеполитическое ведомство.

Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном 12 июля во время рабочего визита в Северную Корею. Руководитель КНДР заявлял, что Пхеньян поддержит любые действия Москвы по «решению ситуации на Украине».