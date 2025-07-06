Религиозная беседа с молотком и револьвером

«Коммерсантъ-Урал» в рамках спецпроекта «Архивное дело» представляет дела, которые хранятся в архивах Свердловской области и других организациях. Среди них материалы Екатеринбургского окружного суда, существовавшего с 1864 по 1919 год. В 1900 году в Верхотурском уезде была задержана крестьянка Мария Ручьева при попытке совершить ограбление своей знакомой Ксении Масленниковой. В ходе расследования из-за ряда ее особенностей пришлось устанавливать — это женщина или мужчина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский окружной суд (1864—1919)

Фото: Государственный архив Свердловской области Екатеринбургский окружной суд (1864—1919)

Фото: Государственный архив Свердловской области

События разворачивались днем 5 июля 1900 года в деревне Павло-Анатольевской (Захаровка) Верхотурского уезда. Тогда, по версии следствия, 24-летняя Мария Ручьева под видом прохожей наведалась в гости к крестьянке Ксении Масленниковой, прихватив с собой заряженный револьвер.

Следствие установило, что Мария Ручьева хотела обокрасть новую знакомую, но не смогла, так как Ксения Масленникова застала ее врасплох у открытой шкатулки.

Тогда обвиняемая с молотком напала на оппонентку и нанесла ей несколько ударов, «причинив рану».

Как говорится в материалах дела, после этого она попыталась скрыться с места происшествия, но была задержана, обстреляв из револьвера соседа потерпевшей Исаака Платонова и его товарища Семена Шинкоренко.

Как следует из показаний Исаака Платонова, Мария Ручьева после совершения нападения «бежала огородами, перепрыгивая через бревна, пытаясь укрыться в лесу». Ее преследовал народ с криками: «Держи, убила человека!». «Я кинулся за Ручьевой, когда она перелезала жердяную загородку, схватил было ее одной рукой у самого леса, но Ручьева прямо в меня наставила револьвер и хотела выстрелить. Курок щелкнул, но произошла осечка. Если бы не осечка, она непременно или убила, или ранила меня»,— вспоминал господин Платонов.

Мария Ручьева пыталась выстрелить и в Семена Шинкоренко, однако револьвер вновь дал осечку. Она отстреливалась от преследующей толпы с криками «Что вам смерти, что ли надо?».

Несмотря на угрозы, крестьяне сумели задержать стрелявшую. Они привели ее к волостному старшине Филиппу Ковальчуку.

Следователям он рассказал, что Мария Ручьева назвалась ему Михаилом из Владимирской губернии и сообщила, что сбежала из каторги в тоске по родине. Она пояснила старшине, что женское платье ей дал бродяга в обмен на брюки и пиджак. Он же уведомил ее о том, что в Захаровке у мужа потерпевшей Ипата Масленникова хранится 1 тыс. руб. Тогда она, как следует из показаний старшины, от безденежья решила обокрасть пару крестьян.

На допросе обвиняемая опровергла показания Филиппа Ковальчука и заявила, что «виновной себя не признает». Она пояснила, что основным ее занятием является переписывание книг и брошюр секты иеговистов (организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и запрещена в РФ с 2017 года).

В один из дней она ехала по Пермь-Тюменской железной дороге, где в вагоне познакомилась с крестьянином Петром Малининым, с которым они сошлись на общих религиозных интересах. Тот рассказал ей о своем знакомом Ипате Масленникове, который ранее интересовался у него этим учением и изъявил желание прочесть соответствующие книги.

Мария Ручьева решила навестить крестьянина и познакомить его со своей религией. «Револьвер взяла с собой из осторожности. Пришла в лавку Масленникова. Дома была только его жена, вместе мы выпили чаю и говорили о религии около двух часов. Она начала поносить неприличными словами учения иеговистов (организация "Свидетели Иеговы" признана экстремистской и запрещена в РФ с 2017 года). Я хотела уйти, но при выходе из комнаты увидела молоток. На нервах схватила и ударила Масленникову: просто в ссоре из религиозных убеждений, а не с целью убить, грабить и воровать что-либо. С места ссоры я сбежала, но была поймана»,— рассказала она следователям на допросе.

По словам Марии Ручьевой, Филиппу Ковальчуку она представилась Михаилом «из-за грубого обращения к ней».

Медицинское освидетельствование показало, что на момент совершения преступления Мария Ручьева была одета в старую серую шерстяную шаль, казинетовую кофту, серую юбку, белую женскую полотняную рубашку, красную полосатую нижнюю женскую юбку, синие чулки с красными резиновыми подвязками. Согласно проведенному освидетельствованию, у нее был женский голос, женское устройство рук и ног, однако полное отсутствие грудных желез.

Согласно медицинскому заключению, Мария Ручьева является гермафродитом, более относящемуся к женскому полу.

Екатеринбургский окружной суд сначала арестовал Марию Ручьеву, а 8 марта 1901 года мера пресечения была смягчена на поручительство благонадежного лица с денежной ответственностью в сумме 50 руб. На поруки ее взял отец Михаил Ручьев.

Подготовлено при поддержке Государственного архива Свердловской области

Мария Шараева