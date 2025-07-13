СК проверяет жалобы на нарушение прав жителей «немецкого квартала» в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки информации о нарушении прав жителей «немецкого квартала» в Металлургическом районе Челябинска. Жильцы опасаются, что в связи с намерением включить их дома в программу комплексного развития территории (КРТ), после изъятия они получат неравнозначные компенсационные выплаты, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

Информация о возможном нарушении прав жильцов восьми многоквартирных домов по улице Социалистической появилась в СМИ. По словам жителей, построенные в 1940-х годах здания не признают аварийными, хотя они находятся в непригодном состоянии. Так, в домах протекают кровли, отсутствуют фундаменты, конструкции деформированы, кирпичные кладки разрушаются, коммуникации изношены, деревянные балки прогнили, межэтажные перекрытия в некоторых помещениях обрушились, в квартирах и подъездах плесень, сырость и насекомые.

«При этом высказано намерение о включении домов в программу комплексного развития территорий. В связи с этим граждане опасаются, что после изъятия жилья им будут предоставлены неравнозначные компенсационные выплаты»,— говорится в сообщении. Кроме того, жители жалуются на управляющую компанию, которая не занимается обслуживанием зданий, несмотря на оплату услуг.

Следственное управление СК РФ по Челябинской области начало процессуальную проверку по этой информации. Руководитель регионального подразделения Алексей Колбасин должен доложить о ее промежуточных результатах принятом по итогам решении Александру Бастрыкину.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», администрация Челябинска подготовила проект распоряжения о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в Металлургическом районе. На участке общей площадью 1,63 га находится «немецкий квартал», который строили рабочие «трудармии» — советские немцы, репрессированными большевиками. Эти дома являлись выявленными объектами культурного наследия, но затем были исключены из реестра памятников.