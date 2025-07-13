В Татарстане снова объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане вновь введен режим «беспилотной опасности», сообщение об этом было опубликовано в официальном приложении МЧС России в 4:12.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.

О закрытии аэропортов республики не сообщалось. В последний раз режим беспилотной опасности на территории республики объявляли в четверг, 10 июля. Тогда режим действовал чуть более 5 часов.

Влас Северин