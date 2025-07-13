В РФ разыскивают лидера запрещенного РДК — сына режиссера «Моей прекрасной няни»

Василий Кирющенко, которого Росфинмониторинг в июне внес в перечень террористов и экстремистов, был объявлен в национальный розыск. Как пишет «РИА Новости», он является одним из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической в РФ и запрещена).

Василию Кирющенко 31 год. В отношении него в России расследуются уголовные дела о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации, сообщили агентству в правоохранительных органах. «Известия» писали, что Кирющенко с февраля 2024 года в соцсетях занимался оправданием идеологии РДК (организация признана террористической в РФ и запрещена).

Отец разыскиваемого — актер и режиссер Алексей Кирющенко. Среди его работ — «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Слуга народа», в котором президента Украины играет бывший актер Владимир Зеленский, и другие комедийные сериалы. Господин Зеленский в 2016 году называл режиссера своим близким другом.