Мексика начала переговоры с США по американским пошлинам
Власти Мексики заявили США, что считают несправедливым решение ввести новые пошлины на товары республики. Стороны уже ведут переговоры по урегулированию ситуации. Об этом говорится в заявлении МИД и Минэкономики Мексики.
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
11 июля мексиканская делегация провела переговоры с представителями американских ведомств. На встрече обсуждались вопросы безопасности, миграции, управления водными ресурсами, а также экономические отношения двух стран.
Американская сторона сообщила о планах президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на мексиканские товары с 1 августа. Представители Мексики выразили несогласие с этим решением. По итогам встречи была сформирована группа по решению вопросов отношений Мексики и США.
«Было решено, что первой важной задачей постоянной двусторонней группы станет работа по поиску альтернатив, которые позволят защитить бизнес и рабочие места по обе стороны границы до указанной даты»,— говорится в заявлении.
12 июля Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики с 1 августа. Новые пошлины будут действовать независимо от ранее введенных секторальных тарифов. Глава государства заявил, что республика сделала недостаточно для предотвращения распространения картелями наркотиков в США.