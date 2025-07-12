Мексика начала переговоры с США по американским пошлинам

Власти Мексики заявили США, что считают несправедливым решение ввести новые пошлины на товары республики. Стороны уже ведут переговоры по урегулированию ситуации. Об этом говорится в заявлении МИД и Минэкономики Мексики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

11 июля мексиканская делегация провела переговоры с представителями американских ведомств. На встрече обсуждались вопросы безопасности, миграции, управления водными ресурсами, а также экономические отношения двух стран.

Американская сторона сообщила о планах президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на мексиканские товары с 1 августа. Представители Мексики выразили несогласие с этим решением. По итогам встречи была сформирована группа по решению вопросов отношений Мексики и США.

«Было решено, что первой важной задачей постоянной двусторонней группы станет работа по поиску альтернатив, которые позволят защитить бизнес и рабочие места по обе стороны границы до указанной даты»,— говорится в заявлении.

12 июля Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики с 1 августа. Новые пошлины будут действовать независимо от ранее введенных секторальных тарифов. Глава государства заявил, что республика сделала недостаточно для предотвращения распространения картелями наркотиков в США.