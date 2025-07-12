«Краснодар» пропустил в челюсть

В России стартовал новый футбольный сезон, который по традиции открылся матчем за Суперкубок. На этот раз трофей между собой разыграли «Краснодар» и ЦСКА — в статусе чемпиона и обладателя Кубка страны соответственно. Встреча на казанской «Ак Барс Арене» закончилась со счетом 1:0 в пользу армейцев, победу которым принес гол Игоря Дивеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь команды «Краснодар» Станислав Агкацев (второй справа) во время матча

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вратарь команды «Краснодар» Станислав Агкацев (второй справа) во время матча

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прежде всего, конечно, нельзя было не отметить, что впервые с 2018 года, когда Суперкубок России разыграли «Локомотив» и ЦСКА, этот матч прошел без участия «Зенита», который к тому же побеждал на протяжении пяти лет подряд. В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга завоевал третий по значимости трофей отечественного футбола как раз в противостоянии с «Краснодаром», получившим тогда свой первый шанс побороться за него в статусе вице-чемпиона страны. Но потом кубанцы все-таки нарушили гегемонию «Зенита» в премьер-лиге, а армейцы вдобавок оставили его и без Кубка России. Случай по нынешним меркам и впрямь уникальный.

Вместе с тем если для «Краснодара» это было лишь второе участие в Суперкубке, то ЦСКА стал рекордсменом по данному показателю, превзойдя даже «Зенит», — 13 матчей против 12.

Ранее красно-синие одержали семь побед при пяти поражениях, причем во всех играх их ворота защищал Игорь Акинфеев. 39-летний вратарь и сейчас вышел на поле. Да и вообще основной состав столичного клуба при новом главном тренере Фабио Челестини особо не изменился. В межсезонье ушли полузащитники Миралем Пьянич, Кристиян Бистрович и Рифат Жемалетдинов, которые были нужны прежнему наставнику Марко Николичу, а вот швейцарский специалист заинтересованность в них не проявил. Кроме того, истек срок аренды у нападающего Сауля Гуарирапы, и он вернулся в «Сочи». Что же касается новичков, то ЦСКА успел подписать контракт только с 20-летним атакующим хавбеком бразильского «Сан-Паулу» Матеусом Алвесом.

«Краснодар» тоже практически сохранил свой чемпионский состав, расставшись только с несколькими футболистами ротации вроде Федора Смолова. В «Ботафого» уехал центральный защитник Кайо, но вместо него кубанцы взяли более опытного бразильца Жубала, последние пять лет выступавшего за французский «Осер». Плюс их бразильскую диаспору пополнили полузащитники Густаво Сантос и Дуглас Аугусто, о трансфере которого из французского «Нанта» чемпионы России объявили прямо перед матчем за Суперкубок. Впрочем, в Казани их главный тренер Мурад Мусаев сделал ставку на проверенные кадры и испытанную схему.

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Тем временем Челестини представил первые тактические наработки и, в частности, разместил на одном фланге двух номинально левых защитников Мойзеса с Данилом Круговым, поставив россиянина ближе к атаке в расстановке 4–4-2. При этом дуэт нападающих составили Тамерлан Мусаев и Артем Шуманский. Но пока они искали бреши в обороне соперника, лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба сразу оказался в гуще событий и даже мог довольно быстро открыть счет после прострела Виктора Са. В том эпизоде колумбиец дал маху, однако и дальше продолжал оказывать максимальное давление на армейских центрбеков Виллиана Рошу и Игоря Дивеева. В середине первого тайма у москвичей немного пошумел Шуманский, ворвавшись в чужую штрафную площадь, но ответный прорыв Кордобы выглядел гораздо более опасно и завершился ударом из-под Дивеева, когда уже Акинфееву пришлось разруливать ситуацию. А еще по-прежнему у кубанцев активничал слева Са. Бразилец пытался забить на технику с подкруткой в дальний угол и недокрутил мяч.

Правда, концовку тайма острее провели армейцы, которые резко прибавили в движении и запутали черно-зеленых своими перемещениями.

Сначала Шуманский пальнул мимо, затем Мусаев попробовал головой пробить вратаря Станислава Агкацева, а самый хороший момент упустил Матвей Кисляк. 19-летний опорник поддержал очередную контратаку и нанес, как показалось, потенциально голевой удар, но центральный защитник «Краснодара» Витор Тормена принял его на себя и ликвидировал угрозу.

Зато ЦСКА отличился со стандарта в дебюте второй половины. Армейцы здорово разыгрывали угловые при Николиче, и судя по всему, Челестини тоже уделяет этому компоненту много внимания. Последовала подача на Рошу, бразилец скинул мяч в сторону ворот, а Дивеев переправил его в сетку. Надо сказать, что при Челестини команда, как и раньше, надежно действовала в обороне. Проигрывая 0:1, чемпионы никак не могли подступиться к штрафной Акинфеева, и даже Кордоба выпал из игры. Мурад Мусаев произвел тройную замену, чтобы расшевелить подопечных, и в том числе выпустил Сантоса. Дебютант «Краснодара» создал опасный момент на пару с Кордобой, но как тогда, так и впоследствии, когда Тормена бил после подачи углового, мяч прилетал точно в руки Акинфеева.

А на исходе матча у кубанцев явно погорячился Мозес Кобнан. Нигериец отмахнулся от Милана Гайича, и арбитр Артем Чистяков, посмотрев видеоповтор инцидента, предъявил ему прямую красную карточку. В меньшинстве «Краснодар» чуть не пропустил второй гол, когда Секу Койта убегал один на один с Агкацевым и слишком далеко отпустил мяч. ЦСКА победил 1:0 и завоевал восьмой Суперкубок России в своей истории, сократив отставание от «Зенита» до одного трофея. Можно поздравить с отличным дебютом и тренера москвичей Челестини, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии с «Базелем», а теперь сходу добился успеха в новом клубе.

Александр Ильин