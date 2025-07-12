Нули Центрального корта

Победительницей Wimbledon впервые стала полька Ига Швентек. В решающем матче женского турнира экс-первая ракетка мира, не проиграв ни одного гейма, за 57 минут разгромила американку Аманду Анисимову. Это шестой титул 24-летней теннисистки, завоеванный на турнирах Большого шлема, где в финалах она не знает поражений. После серии неудач в первой половине нынешнего сезона Швентек подтвердила свой класс и вернулась в первую тройку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

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«Не могу!» — по-русски воскликнула Аманда Анисимова, которая после своей очередной ошибки оглушила громким визгом гостей королевской ложи Центрального корта Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, в том числе патронессу Wimbledon, принцессу Уэльскую Кейт. С начала финала против Иги Швентек прошло всего полчаса, а первый сет был уже безнадежно проигран, да и в стартовом гейме второй партии польская теннисистка получила брейк-пойнт. Провалы по психологическим причинам были свойственны Анисимовой и раньше. Например, месяц назад также в Лондоне, только на главном корте Queen’s Club, она в финале уступила 37-летней немецкой теннисистке Татьяне Марии, у которой уже есть двое детей. Но тогда по крайней мере была борьба, а сейчас речь шла о том, чтобы физически мощная американка хотя бы размочила счет.

Сделать этого Анисимовой так и не удалось. Свой самый реальный шанс она имела в третьем гейме первой партии, продолжавшемся семь с половиной минут. В конце игры она выглядела обреченной и, допустив 28 невынужденных ошибок менее чем за час, потерпела поражение с уникальным для подобных финалов результатом — 0:6, 0:6.

За период Открытой эры (с 1968 года) этот счет в решающих матчах турниров Большого шлема был зафиксирован лишь однажды, в 1988 году на Roland Garros.

Тогдашняя первая ракетка мира немка Штеффи Граф разгромила Наталью Звереву, которая представляла СССР, а позже — Белоруссию. Правда, Зверевой на тот момент было всего 17 лет, а Анисимовой уже 23 года, и ее нельзя назвать малоопытной теннисисткой. Но победа в полуфинале над нынешним мировым лидером белоруской Ариной Соболенко отняла у нее все внутренние резервы, и настроиться на финал она не смогла.

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Швентек же, которая в 2018 году покорила юниорский Wimbledon, стала первой теннисисткой, которая выигрывала «всухую» сеты как в полуфинале, так и финале этого турнира.

Напомним, что в четверг она победила швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:2, 6:0. Таким образом, с учетом первой партии той встречи Швентек взяла 20 геймов подряд, что является уникальным показателем для решающих стадий турниров «Большого шлема».

Рассуждения о затяжном спаде польки, которая свой предыдущий титул брала в прошлом году на Roland Garros, оказались безосновательными. Имея нас своем счету четыре победы на Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024) и одну — на US Open (2022), Швентек оказалась первой действующей теннисисткой, выигравшей мейджоры на трех типах покрытий — грунте, харде и траве.

По итогам Wimbledon Анисимова с 12-го места в рейтинге WTA поднимется на седьмое, а Швентек, занимавшая четвертую позицию, войдет в топ-3. Более того, по очкам, набранным в этом сезоне, полька обошла чемпионку Roland Garros американку Коко Гауффх и вышла на второе место. Причем от лидера, Арины Соболенко, польку отделяют примерно 1400 очков. То есть, у нее есть хорошие шансы побороться за титул первой ракетки мира по итогам года.

Евгений Федяков