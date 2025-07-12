Польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла Wimbledon

Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла американку Аманду Анисимову в финале Wimbledon. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Из данных на сайте турнира следует, что это первый с 1911 года случай, когда победительница турнира не проиграла в финале ни одного гейма. Игра продлилась 57 минут.

24-летняя Швёнтек впервые выиграла Wimbledon. До этого ее лучшим результатом в этом турнире был выход в четвертьфинал в 2019 году. Спортсменка занимает 4-ое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, проходящий на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд составляет 53,5 млн фунтов стерлингов. В прошлом году победительницей турнира стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.