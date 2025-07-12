Жительница Белгородской области пострадала при атаке БПЛА

Многоквартирный дом в Белгородской области попал под удар беспилотника. В результате пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Женщина получила осколочное ранение спины. Ее доставляют в городскую больницу №2. Пострадавшей оказывается вся необходимая помощь. Оперативные службы работают на месте происшествия. В доме повреждены окна и фасад.

Позже господин Гладков сообщил об атаке БПЛА по гражданскому объекту в Белгороде. Повреждена кровля здания. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным Минобороны, в период с 15:15 до 16:15 мск над Белгородской областью было уничтожено два беспилотника.