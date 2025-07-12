Движение на внешней стороне МКАД в районе Капотни перекрыто из-за ливня

На юго-востоке Москвы подтопило проезжую часть на внешней стороне 16-го км МКАД. Из-за сильных осадков движение перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Водителям рекомендуется объезжать этот участок. «Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям всестороннюю помощь»,— говорится в заявлении.

Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности до 14 июля. В столице ожидается ливень, гроза, град, гроза и усиление ветра до 15-20 м/с.