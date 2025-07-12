Уфимцы начали с малого

Победителем дебютного сезона КХЛ 3х3 — турнира по хоккею на уменьшенной площадке с урезанными составами и упрощенными правилами — стал уфимский «Салават Юлаев». В решающем матче соревнования он одолел принципиального соперника — казанский «Ак Барс». За финальным днем чемпионата по новому виду спорта, рвущемуся в олимпийскую программу, с трибун «ЦСКА-Арены» наблюдал корреспондент “Ъ” Арнольд Кабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Салават Юлаев» Никита Щитов на церемонии награждения после матча

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игрок команды «Салават Юлаев» Никита Щитов на церемонии награждения после матча

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Удивительно, но в субботний полдень — вроде бы не самое подходящее для похода на хоккей время — малая «ЦСКА-Арена» не казалась пустой. Трибуна вдоль длинного борта была забита. За дальними воротами проплешин было многовато, однако там расположились два довольно громких фанатских сектора. А с тех сторон льда, где трибун не было (площадка все-таки уменьшенная), толпились люди в разных свитерах.

Больше всего было атрибутики игравших в суперфинале команд — представляющих далекие от Москвы регионы казанского «Ак Барса», минского «Динамо», уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора». Кто-то в шарфе «Спартака» вздыхал, что турниру не хватает московских клубов.

Погрузиться в новый формат, уже получивший некоторую популярность в мире благодаря, прежде всего, громким заявлениям главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа (он выразил заинтересованность во включении подвида в олимпийскую программу), было легко.

Внешне напоминавшая обычный хоккей игра по духу скорее походила на баскетбол: одна атака сменяла другую, угроза воротам возникала чуть ли не каждую секунду. Да и непрерывно играющая музыка — тоже ведь атрибут баскетбольного матча.

Первые две семиминутки прошли почти незаметно: без пауз, без возни. Но чего-то все-таки не хватало. Присущие хоккею жесткость и бескомпромиссность были утрачены, оттого страдала зрелищность. Силовых приемов, естественно, не было — они запрещены. Играли размеренно, чтобы не сказать вальяжно. Было похоже, что первым финалистом станет «Салават Юлаев» — он шел впереди со счетом 3:1. Но в третьем периоде темп внезапно подскочил. «Трактор» уперся, включил скорость повыше, больше стало нарушений. Так называемые буллиты с преследованием (такие штрафные броски, когда исполняющему его игроку дана фора, но догонять его могут и соперники, и одноклубники — ими наказывается в хоккее 3х3 любой фол) назначались чуть ли не каждые полминуты. Но полноценно вернуться в игру челябинцы не смогли, и проиграли — 2:4.

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Второй полуфинал едва ли получился более захватывающим. Радовали глаз атаки с участием мастеров «большой» КХЛ, вроде Виталия Пинчука, их мощные и точные броски. Но вот незадача: непривычное для хоккея обилие голевых моментов стало надоедать. Не только мне, но, видимо, и бродившим по фанзоне (то есть вокруг хоккейной коробки) в поисках конкурсов и других развлечений болельщикам. Они собирались вокруг стенда FONBET. Одни примеряли атрибутику любимых команд. Другие играли на аппарате «Первый хитмейкер», то есть долбили со всей силы поролоновым молотком по поролоновой наковальне, пытаясь выяснить, кто сильнее. Повлияло, что уж говорить, и отсутствие интриги — «Ак Барс» быстро завладел преимуществом и не пустил минское «Динамо» в финал. К третьему периоду команды подходили при счете 3:0, а завершили матч со счетом 5:2.

К середине встречи за бронзу (в нем «Трактор» обыграл — 7:3 — «Динамо») стало уж чересчур сильно бросаться в глаза то, что формат еще как следует командами не обкатан. Но ведь и овертаймы в формате 3х3 поначалу, когда их только ввели в НХЛ и КХЛ, больше напоминали челночный бег, чем настоящую игру в хоккей. А теперь-то команды освоились и придумали массу эффективных тактических моделей.

Кстати, клубы, игравшие за главный приз суперфинала, показали необыкновенно осмысленный, если учитывать молодость жанра, хоккей. И победивший в итоге в серии буллитов «Салават Юлаев», и «Ак Барс» дорожили шайбой, не неслись сломя голову вперед, а во время смен действовали крайне прагматично — убивали время за собственными воротами. Первый период они завершили без голов. Основное время закончилось со счетом 1:1. И это в лиге, где средняя результативность матчей зашкаливает за восемь шайб.

Выделил это и один из первых обладателей Кубка Гагарина Алексей Морозов, занимающий теперь пост президента КХЛ. По его мнению, в финале «уже вырисовывалась какая-то система, схема».

Глава лиги заверил, что вид спорта продолжат развивать, подчеркнув, что это направление привлекает свою базу болельщиков. И действительно, показалось, что аудитория нового формата отличается от аудитории «большого» хоккея.

Один из важнейших, как представляется, шагов — расширение географии турнира. По словам Алексея Морозова, работа над этим ведется в двух направлениях. С одной стороны, речь об организации матчей в регионах (правда, здесь существуют «сложности с аренами», связанные с размером площадки, который «не везде есть»). С другой — о составе участников: «рассматривается вариант» увеличения числа команд с 8 до 12. Какие именно клубы КХЛ присоединятся к соревнованию, пока не уточняется.

Помимо этого, развитие турнира по хоккею 3х3, по словам господина Морозова, может подразумевать внесение «точечных» изменений в правила: «Мы уже сделали выводы. Судейский департамент вносит предложения, как сделать ещё более динамичной эту игру». О том, когда начнется и по каким правилам пройдет новый сезон соревнования, будет сообщено позже.

Арнольд Кабанов