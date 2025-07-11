Главу отдела полиции в Петербурге арестовали по делу о взятке в 17 млн рублей

Обвиняемого в посредничестве при передаче взятки в размере 17 млн рублей начальника 43 отдела полиции по Петроградскому району Мурада Канчиева отправили в СИЗО. Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе городских судов, Канчиев стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. По версии следствия, обвиняемый знал нескольких граждан, которые хотят избежать ответственности по статье о дачи взятки, поэтому предложил им решить вопрос за 17 млн рублей, чтобы злоумышленники могли продолжить незаконную деятельность. В этой схеме Мурад Канчиев должен был быть посредником.

При этом фигурант успел получить лишь 11 млн рублей. Из этой суммы последний миллион передали поддельными рублями под контролем УФСБ РФ по СПб и ЛО. Свою вину Канчиев не признал и просил у суда домашний арест или ЗОД. По итогу он пробудет в СИЗО до 8 сентября. При подтвреждении вины сотрудника он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке, отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что четырех начальников отделов полиции в Ленобласти подозревают в получении взяток.

Татьяна Титаева