Доходы не кристаллизируются

Доходы одного из ведущих в мире производителей искусственных сапфиров, концерна «Энергомера», и профильного предприятия «Монокристалл», чьи изделия используются в смартфонах, светодиодах, процессорах и т. д., за год сократились на 27%, до 3,5 млрд руб. На падении сказались как общие экономические факторы, так и близость производства к линии боевых действий на юге России. Эксперты предупреждают: сокращение поставок продукции клиентам за рубежом может привести к тому, что часть заказчиков откажется от них в пользу альтернативных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Шамуков / ТАСС Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

“Ъ” ознакомился с финансовой отчетностью АО «Концерн "Энергомера"» (производит домовые счетчики, искусственные сапфиры и т. д.), опубликованной на официальном сайте компании в середине июля. Общая выручка концерна практически не изменилась год к году, достигнув 17,1 млрд руб. (годом ранее — 17,3 млрд руб.). При этом выручка холдинга от сегмента «Электронные материалы и компоненты» составила 3,5 млрд руб., сократившись на 27%. А выручка входящей в АО и отвечающей за направление компании «Монокристалл» (занимается выращиванием искусственного сапфира, который используется для стекол в смартфонах, часах, для LED-подсветки и др.) составила 1,8 млрд руб., тогда как годом ранее была 2,6 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В документе в качестве причин указано снижение объемов производства в городе Шебекино (Белгородская область): «В середине 2023 года в результате артобстрелов завода была существенно повреждена инфраструктура и значительная часть оборудования». Компания оценивает убытки из-за остановки работы предприятия в 3 млрд руб. и указывает, что к концу 2024 года «были восстановлены 30% производственных мощностей, запуск дополнительных 30% ожидается не ранее середины 2025 года». По обнародованной ранее оценке президента концерна «Энергомера» Владимира Полякова, на полное восстановление производства требуется два года.

Также компания недосчиталась еще 2 млрд руб. из-за санкционных ограничений закупки сапфировых паст (используется для полировки) из США, Японии, ЕС и др. (санкции были наложены на компанию в начале 2023 года), говорится в отчетности. Также из-за изменений в технологии производства солнечных модулей компания продала свое предприятие по производству алюминиевых паст в Китае, но за сколько и кому — не уточняется. Среди потенциальных драйверов роста показателей компании указана динамика рынка светодиодов в целом, в том числе за счет регулирования. В 2022 году Минпромторг сообщал, что ограничит экспорт искусственных сапфиров только «в крайнем случае» (см. “Ъ” от 6 марта 2022 года). В АО «Концерн "Энергомера"» не ответили “Ъ”.

Концерн «Энергомера» подконтролен Владимиру Полякову. «Монокристалл» в 2015 году был назван самым крупным предприятием по производству искусственных сапфиров в мире, сообщали «Ведомости», в том числе за счет партнерства с Apple: из отечественных сапфиров делались стекла для Apple Watch, блока камер смартфонов, отпечатков пальцев и др. В 2022 году «Монокристалл» увеличил выручку на 17%, до 15,6 млрд руб., за счет перепродажи искусственного сапфира в Китай (см. “Ъ” от 10 июля 2023 года).

С конца 2024 года идет активный рост цен на искусственный сапфир за счет роста производства смартфонов и, соответственно, линз к ним, а также за счет роста производства светодиодов, говорит директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. Однако главным драйвером роста выручки компании можно назвать продажу материала для светодиодов, так как в этом ключе искусственный сапфир имеет устойчивый спрос в РФ. «Можно ожидать рост выручки и по экспортному направлению, так как светодиоды активнее замещают другие источники света в мире»,— добавляет он.

Однако другой собеседник “Ъ” среди производителей электроники считает, что выручка «Монокристалла» восстановится тогда, когда появится его продукт. «При этом поставки сапфиров из РФ не монополия для потребителя за рубежом, и спад поставок, скорее всего, будет компенсирован увеличением закупки от других поставщиков»,— предупреждает источник “Ъ”.

Тимофей Корнев