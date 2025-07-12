Один человек погиб при опрокидывании судна на Волге в Самаре

Винтовой буксир затонул на Волге в Красноглинском районе Самары. Погибла 34-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Инцидент произошел около 14:40 (13:40 мск). Всего на судне находились шесть человек. Пять из них были спасены специалистами поисково-спасательной службы. Причина опрокидывания устанавливается.

На месте работают оперативные службы. Приволжская транспортная прокуратура назвала причиной опрокидывания сильный ветер.

Сотрудники СКР проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.