Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что кандидатура сенатора России Николая Федорова будет предложена на пост сенатора от исполнительной власти республики. Об этом Олег Николаев написал в своем Telegram-канале после встречи с Федоровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чувашии предложит кандидатуру Николая Федорова на пост сенатора

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Глава Чувашии предложит кандидатуру Николая Федорова на пост сенатора

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Олег Николаев отметил, что Николай Федоров выразил готовность работать в команде.

«В случае поддержки моей кандидатуры жителями Чувашии на предстоящих выборах Главы региона на должность сенатора от исполнительной власти республики будет предложена кандидатура Николая Васильевича Федорова. Он подтвердил свою готовность работать в команде», — написал Олег Николаев.

Также Олег Николаев уточнил, что обсудил с Николаем Федоровым его отчет и перспективы развития региона. Особое внимание уделили программе «Чувашия-2030», которую постоянно совершенствуют и держат на контроле.

О том, что Николай Федоров мог покинуть Совет Федерации, сообщал источник «Ъ». По его словам, он не входил в так называемую сенаторскую тройку — список кандидатов, из которых глава Чувашии выберет своего нового представителя в Совете Федерации в случае победы на сентябрьских выборах.

Николай Федоров был избран депутатом Госдумы в декабре 1993 года и с 1994 года занимал пост первого президента Чувашии. На посту главы республики он находился более 16 лет.

Влас Северин