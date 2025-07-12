Глава Чувашии предложит кандидатуру Николая Федорова на пост сенатора
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что кандидатура сенатора России Николая Федорова будет предложена на пост сенатора от исполнительной власти республики. Об этом Олег Николаев написал в своем Telegram-канале после встречи с Федоровым.
Глава Чувашии предложит кандидатуру Николая Федорова на пост сенатора
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Олег Николаев отметил, что Николай Федоров выразил готовность работать в команде.
«В случае поддержки моей кандидатуры жителями Чувашии на предстоящих выборах Главы региона на должность сенатора от исполнительной власти республики будет предложена кандидатура Николая Васильевича Федорова. Он подтвердил свою готовность работать в команде», — написал Олег Николаев.
Также Олег Николаев уточнил, что обсудил с Николаем Федоровым его отчет и перспективы развития региона. Особое внимание уделили программе «Чувашия-2030», которую постоянно совершенствуют и держат на контроле.
О том, что Николай Федоров мог покинуть Совет Федерации, сообщал источник «Ъ». По его словам, он не входил в так называемую сенаторскую тройку — список кандидатов, из которых глава Чувашии выберет своего нового представителя в Совете Федерации в случае победы на сентябрьских выборах.
Николай Федоров был избран депутатом Госдумы в декабре 1993 года и с 1994 года занимал пост первого президента Чувашии. На посту главы республики он находился более 16 лет.