Иосиф Пригожин рассказал о предложении властей Канады избежать санкций

Правительство Канады предлагало Иосифу Пригожину не вводить против него санкции, если он публично осудит военную спецоперацию России. Об этом продюсер рассказал в интервью газете The New York Times, предоставив выдержку из письма от канадских властей, полученного в декабре 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иосиф Пригожин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Иосиф Пригожин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима»,— привела газета выдержку из письма. Министерство иностранных дел Канады отказалось комментировать содержание документа.

В июле 2023 года Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия, были включены в санкционный список Канады. Продюсер отметил, что после этого его социальные связи значительно сократились, а некоторые друзья советовали ему покинуть Россию.