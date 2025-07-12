Опубликованы кадры с видеорегистратора в момент ДТП на набережной в Москве

Прокуратура Москвы опубликовала видеозапись с регистратора электроавтомобиля HIPhi Z в момент, когда водитель сбивает пешеходов на Бережковской набережной Москвы.

По данным надзорного ведомства, за рулем находился 23-летний мужчина. Он скрылся с места происшествия, а после задержания отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Его действия квалифицированы по уголовной статье о нарушений правил дорожного движения (п. «а, б» ч. 2 ст. 264 УК). Эта статья предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте