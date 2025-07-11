Петербуржец ранил охранника «Перекрестка» и еще одного посетителя

Полиция задержала жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в нападении на двух человек. Одним из пострадавших был охранник супермаркета «Перекресток», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в поселке Парголово во второй половине дня 11 июля. Во время словесного конфликта 27-летний покупатель ударил охранника ножом в живот. Сотрудника положили в больницу в тяжелом состоянии.

Покупателя задержали на месте происшествия и доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обстоятельства инцидента также изучает следствие. Там добавили, что задержанный ранил еще одного человека.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у напавшего с ножом на посетителей «О’кея» на Космонавтов выявили психическое расстройство.

Татьяна Титаева