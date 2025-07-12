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Коммерсантъ FM
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Госдума рассмотрит проект об ужесточении ответственности для иноагентов

На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект, который ужесточит ответственность иностранных агентов за нарушения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

C 2025 года не было случаев осуждения за уклонение от обязанностей иностранных агентов, отметил он. «Все это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну»,— написал господин Володин. Предлагается отменить условие о двух административных правонарушениях в течение года, заменив его на однократное нарушение.

Сейчас уголовное наказание назначается только при двух аналогичных административных правонарушениях в течение года. По данным Минюста, более 40% иностранных агентов не соблюдают порядок деятельности и ограничения.

За последние два года количество правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ увеличилось на 40,9%. «Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости»,— заключил Вячеслав Володин.

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