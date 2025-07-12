В Москве на 97-м году жизни скончался последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев, сообщает пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

Фото: пресс-служба РАНХиГС Последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

Фото: пресс-служба РАНХиГС

Господин Медведев родился в 1929 году в деревне Мохоньково Ярославской области. Он окончил экономический факультет Ленинградского университета, затем защитил кандидатскую и докторскую. Следом преподавал в ведущих вузах Ленинграда.

С 1970 года ученый работал в аппарате ЦК КПСС. С 1978 по 1983 год возглавлял Академию общественных наук. В 1980-е годы занимал ключевые позиции в высшем партийном руководстве СССР, был членом Политбюро, председателем Идеологической комиссии.

С 1992 года господин Медведев продолжал научную и общественную деятельность в Институте экономики РАН и Горбачев-фонде. Политик играл важную роль в идеологическом обновлении государства в годы перестройки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в возрасте 50 лет умер актер театра и кино Константин Шелестун. Он снялся в «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе» и «Бандитском Петербурге».

Андрей Маркелов