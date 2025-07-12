Суд отказал в передаче в Москву иска бывшего министра Чувашии к главе республики

Ленинский районный суд Чебоксар отказал в переносе иска бывшего главы Минстроя Чувашии Михаила Коледы в Москву, сообщает ТАСС. Михаил Коледа оспаривает увольнение по указу главы республики Олега Николаева от 16 января 2025 года по причине утраты доверия.

Михаил Коледа требует изменить формулировку увольнения на «по собственному желанию». Его представители просили рассмотреть дело в Останкинском районном суде Москвы, так как экс-министр переехал в столицу после увольнения. Адвокаты отметили, что иск подан в Чебоксарах для соблюдения сроков, и выразили опасения возможного давления со стороны местных властей.

Судья подчеркнула, что дело было принято в производство без нарушений правил подсудности. Михаил Коледа не был официально зарегистрирован в Москве на момент подачи иска. Также суд решил передать часть материалов правоохранительным органам для полного рассмотрения обстоятельств увольнения.

Михаила Коледу уволили после прокурорской проверки, проведенной совместно с управлением главы республики по противодействию коррупции. Прокуратура утверждает, что бывший министр способствовал заключению государственных контрактов с этой компанией на сумму более 1,5 млрд руб. без проведения торгов.

Влас Северин