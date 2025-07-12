Степашин: Мерцу нужно помнить, что Россия знает, где производят ракеты Taurus

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу по поводу возможных поставок Украине крылатых ракет Taurus. В интервью «РИА Новости» господин Степашин напомнил, что Москва знает местоположение предприятий, производящих эти ракеты.

«Я не хочу обострять ситуацию, но хочу, чтобы Мерц нас услышал»,— сказал Степашин. Он пояснил, что если ракеты будут использованы для атак на Россию, это будет рассматриваться как включение Германии в конфликт. Он отметил, что такие действия могут иметь серьезные последствия.

В мае Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по поставкам дальнобойных ракет Украине. Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Германию сообщил, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок ракет Taurus, но отказался раскрывать детали.