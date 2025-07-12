Лавров: Россия будет способствовать увеличению турпотока в КНДР

Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что власти России будут способствовать увеличению потока российских туристов на курорт Вонсан в Северной Корее.

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение»,— сказал Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

В июне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл курорт Вонсан на побережье Кальмаского полуострова. С 7 июля его могут посещать российские туристы в составе выездных групп.

Подробнее — в материале «Ъ» «Там то же, что у нас».