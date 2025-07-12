Поврежденное имущество в ДНР и ЛНР смогут перевести на федеральный баланс

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому некоторые категории имущества в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут быть переведены из муниципальной и региональной собственности на федеральный баланс.

Документ опубликован на портале правовых актов. В нем указано, что на баланс федерального центра могут быть переданы объекты, поврежденные в результате боевых действий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, постановление разрешает передавать в федеральную собственность объекты, которые необходимы «для реализации международных или общенациональных мероприятий».