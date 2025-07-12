Bloomberg: США и Индия ведут переговоры о торговом соглашении

США работают над временным торговым соглашением с Индией, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Оно подразумевает снижение пошлин до уровня 20%.

Соединенные Штаты наложили пошлины на индийские товары в размере 26%. По словам собеседников агентства, подписание временного соглашение позволит сторонам продолжить переговоры для выхода на более широкую сделку. Она может быть заключена осенью.

В апреле президент США Дональд Трамп объявил о тарифах на товары из большинства стран мира и почти сразу же отложил их введение на три месяца. За это время Соединенные Штаты заключили торговые сделки с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не сразу и не со всеми».