Повторение сыгранного

В решающем матче Wimbledon, который достиг своей завершающей стадии в Лондоне, как и пять недель назад в Париже на Открытом чемпионате Франции, сыграют прошлогодний чемпион Карлос Алькарас и лидер Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Янник Синнер. Испанец в полуфинале в четырех сетах переиграл американца Тейлора Фритца, доведя свою беспроигрышную серию на лондонском мейджоре до 20 матчей, а итальянец в трех партиях справился с 24-кратным победителем турниров Большого шлема сербом Новаком Джоковичем.

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Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Янник Синнер

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

С тех пор как летом 2008 года Рафаэль Надаль сначала обыграл Роджера Федерера в финале Roland Garros, а затем сломил его сопротивление и в решающем матче Wimbledon, считающемся одним из лучших поединков в истории мирового спорта, по теннисным меркам прошла целая эпоха. Но лишь сейчас чемпионский титул на лондонском мейджоре снова разыграют те же самые соперники, что и на парижском. Отыграв пять недель назад три матчбола у Янника Синнера и одержав тогда впечатляющую победу за пять с половиной часов, Карлос Алькарас, который на сегодняшний день остается непобедимым на третьем подряд Wimbledon, выиграв там 20 матчей подряд, попробует снова остановить лидера мирового рейтинга.

Оба пятничных полуфинала получились предсказуемыми, хотя в первом из них, между Алькарасом и Тейлором Фритцем, все-таки имела место интрига.

Американец, который в ближайший понедельник вернется на высшее для себя четвертое место в классификации АТР, после поражения в первой партии сравнял счет в матче и вполне мог довести дело до пятого сета. Фритц, как всегда, мощно подавал, да и заднюю линию держал весьма достойно, выиграв там больше очков ударами навылет, чем Алькарас, и допустив меньше невынужденных ошибок. А на единственном тай-брейке ему не хватило самой малости. Уступая — 1:4, он взял пять очков подряд и имел два сетбола, но тут уже блестяще проявил себя действующий чемпион, который реализовал 31 из 41 выхода к сетке. В итоге — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6) за 2 часа 49 минут.

Во встрече Синнера и Новака Джоковича интрига умерла еще до первого удара по мячу.

Травма левого бедра, которую серб получил в самом конце четвертьфинала против итальянца Флавио Коболли, все-таки не позволила ему выйти на корт в оптимальном состоянии.

Конечно, не факт, что в 38 лет Джокович, даже будучи абсолютно здоровым, смог бы одолеть нынешнего Синнера. Однако ограниченные физические возможности ветерана не оставляли ему даже малейших шансов. Джокович на редкость плохо двигался по задней линии, допускал несвойственные ему бесчисленные ошибки при ударе справа и временами был хорош лишь у сетки, куда зачастую шел непосредственно после подачи.

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Фото: Andrew Couldridge / Reuters Карлос Алькарас

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Медицинский тайм-аут после завершения второй партии в сочетании с временной потерей концентрации Синнером помогли сербу повести в третьей партии с брейком. Но, не сумев увеличить свое преимущество до 4:0, он на неудобной, солнечной стороне потерял свою подачу, позволил итальянцу снова почувствовать себя уверенно и проиграл — 3:6, 3:6, 4:6.

Таким образом, Джокович впервые с 2017 года не дошел до решающей стадии Wimbledon. Хотя по количеству полуфиналов, сыгранных на этом турнире (14), он улучшил рекорд, которым ранее владел вместе с Роджером Федерером. После игры серб заявил, что рассчитывает выступить на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета еще минимум один раз, то есть о завершении его карьеры в этом году речи пока не идет.

Предcказать развитие событий в финале и тем более его исход крайне сложно.

Шансы Алькараса, пожалуй, чуть выше, хотя его турнирный путь получился не очень простым: в шести матчах он проиграл пять партий. Синнер ограничился двумя отданными сетами, зато один раз находился на грани поражения. В четвертьфинале его соперник болгарин Григор Димитров из-за разрыва грудной мышцы отказался от продолжения борьбы при счете 6:3, 7:5, 2:2. На траве тактика Димитрова, основанная на сочетании резаных и крученых ударов, против Синнера, у которого в тот день к тому же побаливал правый локоть, оказалась очень эффективной. А ведь примерно так, только на еще более высоком уровне играет и Алькарас.

Евгений Федяков