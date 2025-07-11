Ставрополь претендует на звание «Культурная столица-2027»

Ставрополь в числе 27 городов подал официальную заявку на участие в первом этапе конкурса «Культурная столица 2027 года». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора фонда «Культурная столица» Любовь Врублевскаю.

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«В списке 27 городов. Изначально желающих участвовать, кто обозначил и прислал от губернаторов письма с подтверждением участия, было гораздо больше. Но в результате осталось 27 городов»,— пояснила госпожа Врублевская.

В конкурсе примут участие, кроме Ставрополя, Архангельск, Владикавказ, Вологда, Воронеж, Гатчина, Донецк, Ижевск, Калуга, Кемерово, Кострома, Липецк, Луганск, Нальчик, Новосибирск, Орел, Петрозаводск, Псков, Рязань, Сочи, Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Улан-Удэ, Ульяновск, Челябинск и Южно-Сахалинск.

Наталья Белоштейн